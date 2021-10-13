Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su dolu çukura düşen köpek kurtarıldı
Sinop'ta su dolu hafriyat çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Bahçeyolu Sokak’ta içi su dolu hafriyat çukuruna düşen köpeği fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erlerinden biri, halatla çukura inerek köpeği çıkardı.
Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'ne götürülen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köpeğin kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: İtfaiye
Son Haberler
- 15:31
- 15:37
- 15:25
- 15:35
- 15:22
Sıradaki Haber
İzmir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satılamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz