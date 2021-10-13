Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangın söndürme çalışmaları sırasında elektrik kabloları patladı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir ev ve iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü. Ekiplerin müdahalesi sırasında birbirine çarpan elektrik kabloları bomba gibi patladı. O anlar kameralara da yansıdı.
Eyyübiye ilçesi Camikebir Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını fark eden iş yeri sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bir eve de sıçrayan alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında birbirine çarpan elektrik kabloları bomba gibi patlayarak korkuya neden oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
Patlamanın etkisiyle yere yığılan itfaiye erlerine mesai arkadaşları yardım etti.
1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, ev ve iş yeri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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