AA 11.12.2025 20:40

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile iki hafif ticari araç, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

Kazada, Gülbahar, Suna ve Mehmet Nur Fidan olay yeri, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi, Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Mardin Polis Trafik Kazası
