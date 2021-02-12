Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de teröristlerce kullanılan 12 depo imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında yürütülen terör operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 12 depo imha edildi. Aramalarda da uzun namlulu silah ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 12 noktadaki depolarda arama yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Depolar imha edildi
Aramalarda, M-16 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok miktarda tıbbi ilaç, örgütsel doküman, örgüt mensuplarına ait fotoğraf ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, depolar kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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