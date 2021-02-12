İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 12 noktadaki depolarda arama yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Depolar imha edildi

Aramalarda, M-16 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok miktarda tıbbi ilaç, örgütsel doküman, örgüt mensuplarına ait fotoğraf ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, depolar kullanılamaz hale getirildi.