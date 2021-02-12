Yangın, İSTOÇ Ticaret Merkezi Birinci Yol Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 05.30 başladı.

Kısa sürede alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevler kontrol altına alındı

İş yerlerinin bitişik olması nedeniyle alevler yan dükkanlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri takviye çağırarak yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan dükkanlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 4 iş yeri kullanılmaz hale gelirken bitişik işyerlerinde de hasar oluştu.