Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da 44 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara’da polis ekipleri tarafından, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 44 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Altındağ, Gölbaşı, Keçiören ve Mamak ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Etiketler: Ankara Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz