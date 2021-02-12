Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Altındağ, Gölbaşı, Keçiören ve Mamak ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.