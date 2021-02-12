Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 ilde terör operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa merkezli 10 ilde PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri" şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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