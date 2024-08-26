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Türkiye
AA 26.08.2024 10:30

Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Midyat ilçesinde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 4 bin 290 paket kaçak sigara, 2 bin 150 adet puro, bin 130 paket elektronik sigara tütünü, 200 elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, il genelinde son bir haftada yaklaşık 15 bin paket kaçak sigara ve yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirildiği belirtildi.

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Kaçakçılık Mardin
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