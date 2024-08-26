Kiraladığı araçla drift atan sürücüye 58 bin TL ceza

Düzce’de trafik kurallarına ihlal eden sürücülere güvenlik güçleri göz açtırmıyor. Aydınpınar Caddesi üzerinde drif atan sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit eilerek cezai işlem uygulandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" şeklindeki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Düzce Merkez Aydınpınar Caddesi üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kiralık araç sürücüsü 2000 doğumlu U.K.’ya; toplamda 58 bin 187 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Kurallara uymayarak vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye sokan hiç kimseye tolerans gösterilmeyecektir. Trafik kuralları hepimiz için var, trafikte kurallara uyalım ve birbirimize saygılı olalım.”