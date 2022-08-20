Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA, DHA
Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tır iki araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir tır çarptı.
Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
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