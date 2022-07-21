Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de engelli kızın telefonunu çalan hırsız yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bedensel engelli kızın cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de pazarda alışveriş yapan ailesini araçlarında bekleyen bedensel engelli Hatice Aburcu'nun cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu ve telefonu sattığı iş yerini belirledi.
Zanlı, operasyonla gözaltına alındı, telefonu satın alan iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.
Engelli maaşıyla telefonu kızlarına aldıklarını belirten Aburcu'nun ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.
4 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilen A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Engelliler Hırsızlık Mardin
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