Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza kesildi.
Kayseri'de Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi'nde ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı.
Operasyonda, işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, oyun kartları ve pul ile 60 lira ele geçirildi.
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