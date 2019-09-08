Türkiye
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi08 Eylül 2019 Pazar 12:17 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 12:29
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.
Kaynak: TRT Haber