Türkiye

Marmara'da sağanak bekleniyor

08 Eylül 2019 Pazar 10:31 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 10:32

İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor.