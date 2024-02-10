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Türkiye
AA 10.02.2024 14:08

Maraş Çarşısı deprem öncesi günlerine dönüyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören ve tadilat çalışmalarının ardından faaliyete geçen Tarihi Maraş Çarşısı ile Demirciler Çarşısı yeniden hareketlenmeye başladı.

Maraş Çarşısı deprem öncesi günlerine dönüyor
[Fotograf: AA]

Dulkadiroğulları hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı'nda bulunan ve büyük bölümü depremi hasarsız atlatan 495 dükkanda kepenklerini açan esnaf, müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

Maraş Çarşısı deprem öncesi günlerine dönüyor

Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş yemenicilik, kalaycılık gibi mesleklerin icra edildiği tarihi çarşıda hareketlilik arttı.

Maraş Çarşısı deprem öncesi günlerine dönüyor

Depremlerde hasar gören Demirciler Çarşısı'nda tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan iş yerlerinde de esnaflar faaliyetlerini sürdürüyor.

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