Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.02.2024 14:06

Kilometrelerini düşürdükleri araçları satan 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürüp tekrar satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 17 şüpheli tutuklandı.

Kilometrelerini düşürdükleri araçları satan 17 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, satın aldıkları araçların yüksek kilometrelerini beraber çalıştıkları oto-elektronik dükkanında düşürüp internet üzerinden tekrar sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüphelinin sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerin 17'si tutuklama, 8'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanırken 8'i hakkında da adli kontrol kararı alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de düzenledikleri operasyonda, bazı şüphelilerin satın aldıkları 31 aracın kilometrelerini düşürdükten sonra ekspertiz firmalarında sahte rapor alarak internet üzerinden sattığını belirlemişti.

Bu şekilde hileli satış yaparak vatandaşları dolandıran aralarında oto-elektrikçide çalışanlar ile sahte ekspertiz raporu verenlerin de bulunduğu 25 şüpheli yakalanmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Güney Ege için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uzun menzilli direkt uçuş gerçekleşti
14:35
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
14:28
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
14:05
Bakan Yumaklı: Planlı tarımla ilgili yasal düzenlemeleri bitirdik
14:02
Bakan Kacır: Astronotumuz TEKNOFEST kuşağı ile bir araya gelecek
13:57
Güney Ege için fırtına uyarısı
Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı
Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
Yerli ve milli M60T tankları TSK'nın envanterinde
Yerli ve milli M60T tankları TSK'nın envanterinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ