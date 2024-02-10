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Türkiye
AA 10.02.2024 13:18

Asker eğlencesinde havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

üngören'de asker eğlencesinde motosikletten havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Asker eğlencesinde havaya ateş açan 3 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genç Osman Mahallesi'nde dün asker eğlencesi sırasında motosiklet üzerindeki 3 kişinin silahla havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, seyir halindeki motosiklette en arkada oturan şüpheli M.C.A'nın silahla havaya ateş ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, M.C.A. ile motosikletteki diğer şüpheliler Y.O. ve F.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve yaşları küçük olduğu belirlenen Y.O. ve F.T'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulandı.

Şüpheli M.C.A. ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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