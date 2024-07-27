Mantardan zehirlenen 12 kişi tedavi altına alındı

Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen farklı ailelerden 9'u kadın 12 kişi, sokak satıcısından aldıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Zehirlendikleri değerlendirilen 12 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil yoğun bakımda gözetim altına alındı.

Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül, gazetecilere, hastaların 96 saat gözetim altında tutulacağını söyledi.

Mantar alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten Gül, "Şu an yoğun bakımda 12 hastayı mantar zehirlenmesi açısından takip ediyoruz. Şu anda henüz böbrek, karaciğer yetmezliği yaşayan bir hastamız yok, uygun antidot tedavisiyle takip ediyoruz. Her şey kontrol altında ama ilerleyen saatlerde neler gelişebileceğini tahmin edemiyoruz" dedi.