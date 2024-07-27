İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı

Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.
Kazada, işçi taşıyan minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.