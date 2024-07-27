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Türkiye
AA 27.07.2024 14:21

İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.

Kazada, işçi taşıyan minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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