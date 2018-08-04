Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 41 yaralı

Kocaeli'den Denizli'ye giden yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Serpil Kuran olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 41 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fadime Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA, İHA