Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da jandarmanın drone ve narkotik köpek destekli aramasında, 3 kilo 357 gram esrar ile 73 kök kenevir ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, ekipler, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı yönünde istihbarat aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, H.T. isimli kişinin ikametinde, drone ve narkotik köpeği destekli arama yaptı.
Aramada 3 kilo 657 gram esrar ile evin bahçesindeki serada 73 kök kenevir ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli H.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hint Keneviri Manisa Polis Uyuşturucu
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