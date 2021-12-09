Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 00:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Afyonkarahisar'da köpeğe şiddet: Biri ezdi, diğeri duba fırlattı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle seyreden bir kişi, yolda yatan köpeği ezdi. Minibüsün altından kalkarak kaçmaya çalışan köpeğe bir başka kişi de duba fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf A.T., iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen sokak köpeğine kötü muamele görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüleri inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğine kötü muamelede bulunanın minibüs sürücüsü M.I., dubayla vuranın ise F.I. olduğunu belirledi.
Ekipler, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ile F.I hakkında adli ve idari işlem yaptı.
Şiddet anı kamerada
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde minibüs sürücüsünün yolda yatan köpeği ezmeye çalışması, ardından F.I'nın köpeğe duba fırlatması yer alıyor.
Dubanın isabet ettiği köpek, önce yere düşüyor ardından kaçıyor.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Köpek Sokak Hayvanları
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