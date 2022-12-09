Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.
Eşme-Kula kara yolu tabak yokuşu mevkisinde Bayram Delibay idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Yasin Dönmez'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, Bayram Delibay, Yasin Dönmez, Şentürk, Rukiye Akıncı, Salih Kerim Akıncı ve 9 aylık bebek Miraç Akıncı Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Adem Şentürk hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Rukiye, Salih Kerim ve Miraç Akıncı Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hakkari'de sürü halinde dağ keçisi görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz