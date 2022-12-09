Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de sürü halinde dağ keçisi görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi kırsalında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Belde kırsalındaki dağlık alanda çalışma yürüten Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Yüksekova arıza ekibi, onlarca dağ keçisinin bulunduğu sürüyü fark etti.
Ekipte yer alan Hamdi Tetik, dağ keçilerinin sürü halinde kaçışmalarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Etiketler: Hakkari Doğal Yaşam
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