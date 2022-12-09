Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 21:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.44'te Muğla'nın Datça ilçesine 97,97 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 14,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Deprem Muğla Son Dakika
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