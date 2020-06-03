Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Alaşehir ilçesi Sevgi Yolu'nda bir mobilya mağazasında çalışan H.A'nın yoldan geçenlere saldırdığı ve bir sokak köpeğine şiddet uygulamasından dolayı 4 bin 495 lira ceza kesildiği aktarıldı.

Şüphelinin gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 156 lira, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 947 lira, Zabıta tarafından 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 495 para cezası uygulanmıştır."

Adana'da yolda gördüğü yaralı köpeği aracıyla veterinere götürdü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Yeni Cami Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobil, sokak köpeğine çarptı.

Köpek yolda acı içinde kıvranırken otomobil kaçtı. Evinin önünde olayı gören termik santral işçisi Muhammet Mustafa Sapmaz, yaralı köpeği kendi aracıyla İstiklal Mahallesi'nde bulunan veterinerin kliniğine taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Tedavi edilen köpeğin durumunun sol arka bacağındaki kasların patladığı öğrenildi.