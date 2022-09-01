Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
Son Haberler
- 15:07
- 14:56
- 14:51
- 14:42
- 14:59
Sıradaki Haber
İstanbul'da sağanak başladı, yollar göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz