Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da cadde üzerinde hortum çıktı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oluşan hortum kameraya yansıdı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçe çıkışında metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu.
Birkaç dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.
Hortumu görenler o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Etiketler: Elazığ
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