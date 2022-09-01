Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçe çıkışında metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu.

Birkaç dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.

Hortumu görenler o anları cep telefonuyla kayda aldı.