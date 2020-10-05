Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kocaiskan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
Etiketler: Manisa orman yangınıSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 14:00
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