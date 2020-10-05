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Balıkesir'de bir mahalleye karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesine bağlı Dallımandıra Mahallesi'nde COVID-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: balıkesir karantina koronavirüsSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 14:00
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