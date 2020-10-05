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Denizli'de zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir haftada düzenlenen 12 ayrı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde ise 67 gram metamfetamin, 21 uyuşturucu hap, 272 gram esrar, 12 gram eroin, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 13 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: denizli uyuşturucu operasyonu zehir taciriSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 13:16
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