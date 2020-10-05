Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 14 katlı binada yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Küçükçekmece'de bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ekipler bina içinde kalan vatandaşları tahliye etti, yangın da kısa süre sonra söndürüldü.
Küçükçekmece'de bulunan İstasyon Mahallesi Millet Caddesi'nde 14 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri, yoğun dumandan dolayı bina içerisinde kalan vatandaşları tahliye etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, kısa süre sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: İstanbul bina yangınıSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 14:05
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