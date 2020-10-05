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Kırklareli'nde 670 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 670 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Babaeski ilçesinde kaçak içki satışı ve üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 670 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: kırklareli uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 12:16
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