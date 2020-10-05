Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da yangında ölen çocuk defnedildi
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Yakup Sabri Günay'ın cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akkaya köyüne getirildi.
Baba Bayram Günay, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Şermin Günay da güçlükle ayakta durabildi.
Cenaze, öğle vakti köy mezarlığının önünde sosyal mesafeye uyularak kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
"Çocuk korkudan koltuğun altına saklanmış"
Köy muhtarı Kudret Aymaz, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Aymaz, "Yangın çıktığında çocuk korkudan koltuğun altına saklanmış. Annesi de kurtaramamış" dedi.
Uluoymak Mahallesi'nde 3 Ekim Cumartesi akşamı 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında Yakup Sabri Günay, yaşamını yitirmişti.
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