Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da ormanlık ve otluk alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda, İmamoğlu ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Yangınları söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Feke ilçesinde Bahçecik mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 100 işçi, 2 dozer ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı
İmamoğlu ilçesine bağlı Çörten Mahallesi mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 60 işçiyle bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: orman yangını AdanaSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 12:52
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