Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çanakkale'de FETÖ şüphelisi eski öğretmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de, hakkında arama kaydı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski öğretmen A.D., jandarma ekiplerince yakalandı.
Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'FETÖ üyesi olma' suçundan arama kararı bulunan, eski öğretmen A.D, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, Biga ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
Gözaltına alınan A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: çanakkale fetö terör örgütüSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 13:43
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