Türkiye
Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı28 Ekim 2019 Pazartesi 01:26 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 02:24
Manisa'nın Soma ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA ]
Manisa'da Deniş Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait gece vardiyasında çalışacak maden işçilerini taşıyan Mustafa Y. idaresindeki servis aracı, Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde Mehmet B. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte 24 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edilen yaralılardan sürücü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesi bulunuyor. Diğerlerinin sağlık durumu iyi.
Kaynak: AA
Etiketler: Manisa maden işçileri