Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayan aile son anda, çevre sakinleri tarafından binadan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri 2 araçla alevlere müdahale ederlerken, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çocukların sağlık durumu iyi

Dumandan etkilenen çocuklar, kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangına ilk müdahale eden esnaflardan olan Mehmet Uray, “Dükkanımızın yan tarafından yangın çıktı. Binada Suriyeli çocuklar vardı. Yangına müdahale ettik. Alt ve üst kattaki çocukları sağ salim kurtardık. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Geçmiş olsun diyorum” dedi.