Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 199 kişiye 256 bin 494 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi motosiklet kundakladı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Topçuasım Mahallesindeki Karaköy Pazaryeri yakınında park halindeki Cihan Alkıran’a ait 45 AAG 718 plakalı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı.

Zanlılar kaçarken motosiklet alev kaldı. Mahalle sakinlerinin çağrısıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın minibüse de sıçradı

Motosikletteki başlayıp yanındaki 45 J 1041 plakalı minibüse de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor

Yangının sonunda motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, minibüsün motor kısmında ağır hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, motosikletin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.

Polis, kentteki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikleti kundaklayan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

