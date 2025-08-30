Manisa'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kula’dan Salihli yönüne giden S.T'nin kullandığı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda Abdülbaki Ö. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan B.D. ve M.C’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Araç sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.