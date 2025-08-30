Açık 17.9ºC Ankara
AA 30.08.2025 03:26

Manisa'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Manisa'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kula’dan Salihli yönüne giden S.T'nin kullandığı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda Abdülbaki Ö. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kazada, 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan B.D. ve M.C’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Araç sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa Trafik Kazası Polis
