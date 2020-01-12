İsmail Ulusu idaresindeki 45 ACB 662 plakalı kamyonet, Uşak-İzmir Karayolu Kovukdere mevkiinde, Bayram Duran kullandığı aynı yönde seyir halindeki saman yüklü 43 KD 099 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetteki sürücü İsmail Ulusu ile Zeliha Ulusu ve Fadime Ulusu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Fadime Ulusu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Diğer yaralılar da Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ulusu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA