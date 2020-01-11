İstanbul Meryem Ana Kilisesi'nde, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan için yemin töreni düzenlendi.

Patrikhane girişinde bulunan tören alayının Meryem Ana Kilisesi'ne yürüyüşü ile başlayan törende, patrik, delegelerin ve protokolün arasından geçerek kutsal sunak bölümüne gitti.

Burada yapılan duanın ardından törene katılan dini lider ve temsilciler, patriği tebrik etti.

Patriklik Andı'nı okumasından sonra kendisine verilen Patriklik Asası'nı alıp "Patrik" sıfatıyla salonda bulunanlara hitap eden Sahak Maşalyan, kendisini ağır bir sorumluluğun beklediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Hakikatin bizler tarafından korunmaya ihtiyacı yok"

Hristiyan dini ve inancı açısından ufukta kara bulutlar ve hüzünlü mücadelelerin biriktiğini anlatan Sahak Maşalyan, şöyle konuştu:

"Eski ve yeni, geleneksel ve çağdaş, hiç bu kadar karşı karşıya gelmemiş ve birbirine karşı reddedici tavır takınmamışlardı. Ahlaki değerlerin bu denli hızlı değişiminin insanlığı nereye götüreceğini hiç kimse bilmiyor. İstemsiz bir şekilde önümüze serilen yeni yolların, değerlerin ve algıların, ne denli sağlıklı, yaralı olduğunu incelemek ve teşhis etmek için geçmiş zamanlarda hiç olmadığı kadar dinlerin bilgeliğine ve tutuculuğuna ihtiyacımız var. Hakikatin bizler tarafından korunmaya ihtiyacı yok. Gereken tek şey onu güçlü bir sesle ilan etmektir. Hakikat kendi avukatlığını yapma kuvvetine haizdir."

[Fotoğraf: AA]

"Cemaat yararına projeler üreteceğim"

Patrik Sahak II, Ermeni Kilisesi'nin dört ruhani merkezinden biri olan Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin kendisine emanet edilen halkının yararına etkili çalışmalar organize edip, cemaat yararına projeler üreteceğini söyledi.

Törene katılanlara teşekkür eden Sahak II, "Ülkemizin bekası ve gelişmesi için dua ederken, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık dolu günler ve esenlikler diliyoruz" dedi.

Bu arada kiliseye sığmayan cemaat üyeleri, töreni kilisenin yanındaki Patrik Mesrob II Kültür Merkezi'ndeki dev ekrandan takip etti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Levon Boğos Zekiyan, İstanbul Katolik Episkoposu ve Papalık İstanbul Temsilcisi Ruben Tierra Blanca Gonzales, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı, Türk Süryani Ortodoks Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, bazı ülkelerden dini temsilcilerin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Sahak II, Patrik II. Mesrob'un 8 Mart 2019'da vefatından sonra 11 Aralık'ta toplanan Delegeler Meclisi'nin yaptığı oylama sonucu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği olarak seçilmişti.

Kaynak: AA