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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Umman'a gidiyor11 Ocak 2020 Cumartesi 23:32 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyareti yapacak.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.
Oktay, bugün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyareti yapacak.
Kaynak: AA