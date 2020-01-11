Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.

Oktay, bugün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyareti yapacak.

Kaynak: AA