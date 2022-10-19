Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da jeotermal sahaları ihale edilecek
[Temsili Fotoğraf: AA]
Manisa'da 3 yıllığına arama ruhsatı verilecek jeotermal sahaları ihale edilecek.
Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Manisa'da 3 yıllığına arama ruhsatı verilecek 12 jeotermal sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek. Sahaların ihalesi, 1 Kasım Salı günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık Binası toplantı salonunda yapılacak.
Etiketler: Manisa Resmi Gazete
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