Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 07:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cengiz Koşmak idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eski İzmir kara yolunda yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Koşmak, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Koşmak, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Koşmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa
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