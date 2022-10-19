İnönü Mahallesi 677/4 sokakta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 40 yaşındaki A.T., evinde bulunan eşyaları yakarak sokağa attı.

Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları söndürdü. Bu sırada A.T., balkondan evini yakacağını söyleyerek içeriye gitti.

Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'yi kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı fakat ikna olmayan A.T., evin salonunda yangın çıkarttı.

Koltukta oturup yangını seyretti

Alevleri gören itfaiye ekipleri, A.T.'yi çıkarmak için evin kapısını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.'nin yangın sırasında bir koltukta oturup yangını seyrettiği öğrenildi.

Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen A.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.