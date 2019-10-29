Fatih Sanayi sitesinde bulunan Ahmet Ergen'e ait traktör tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA