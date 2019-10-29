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Manisa'da iş yeri yangını29 Ekim 2019 Salı 07:54 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 07:57
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraflar: AA]
Fatih Sanayi sitesinde bulunan Ahmet Ergen'e ait traktör tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yangın Turgutlu Manisa Fatih Sanayi sitesi