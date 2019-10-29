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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı29 Ekim 2019 Salı 06:41 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 06:46
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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