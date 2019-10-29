Türkiye
Kimyasal sanılan köpük panik yaşattı29 Ekim 2019 Salı 04:50 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 04:53
Hatay'da sondaj çalışması sırasında kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan köpük taştı. Caddelerin yoğun köpükle kaplanması kimyasal madde endişesine yol açtı.
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi’nde sondaj yöntemiyle su arama çalışması yapılıyordu.
Çalışma sırasında kayalıklardan kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan sondaj köpüğü taştı.
Caddelerin köpükle kaplandığını gören vatandaşlar, kimyasal madde endişesiyle panik yaşadı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda köpüğün sondaj nedeniyle oluştuğu belirlendi.
Zararsız olduğu belirtilen köpüğün temizlenmesiyle mahallede hayat normale döndü.
Kaynak: İHA
Etiketler: hatay defne Dursunlu Mahallesi sondaj köpüğü