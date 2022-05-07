Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda 4 otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller savrularak park halinde duran iki araca da hasar verdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.A ,aynı araçta olan H.K ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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