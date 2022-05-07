Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda 4 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller savrularak park halinde duran iki araca da hasar verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.A ,aynı araçta olan H.K ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.